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22 декабря, 00:59

Гозмана* могут посадить на десять лет за фейки о Российской армии

ТАСС: Леонид Гозман* стал фигурантом дела по статье о фейках против ВС РФ

Леонид Гозман*. Обложка © ТАСС / Савостьянов Сергей

Леонид Гозман*. Обложка © ТАСС / Савостьянов Сергей

Оппозиционный политик и общественный деятель Леонид Гозман* стал фигурантом уголовного дела по статье о фейках против ВС РФ, передаёт ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных структурах.

По данным информагентства, основанием для возбуждения дела стали размещённые оппозиционером в социальных сетях утверждения о руководстве РФ и Российской армии в ходе специальной военной операции. Стоит отметить, что теперь ему грозит от пяти до десяти лет колонии.

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Ранее суд Москвы заочно приговорил российского режиссёра Ивана Вырыпаева к восьми годам колонии по уголовному делу о фейках о Вооружённых силах России. Вырыпаев приговорён к лишению свободы в колонии общего режима. Срок отбытия наказания будет исчисляться с момента его экстрадиции или задержания на территории России.

* Включён в реестр СМИ-иноагентов.

Алексей Соловьёв
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