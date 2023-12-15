Суд вынес приговор режиссёру Вырыпаеву за фейки о Российской армии

Басманный районный суд Москвы заочно приговорил российского режиссёра Ивана Вырыпаева к восьми годам колонии по уголовному делу о фейках о Вооружённых силах России. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы.

"15 декабря 2023 года Басманным районным судом города Москвы Вырыпаев Иван Александрович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (в ред. Ф3 от 25.03.2022 года № 32-Ф3) "Распространение заведомо ложной информации о ВС РФ", — говорится в сообщении.

Вырыпаев приговорён к лишению свободы в колонии общего режима. Срок отбытия наказания будет исчисляться с момента экстрадиции или задержания на территории России.

По информации суда, Вырыпаеву также запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей сроком на четыре года.

Как сообщили в Генпрокуратуре, режиссёр с марта по декабрь прошлого года в Интернете публично распространял под видом достоверной заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ в ходе специальной военной операции (СВО).