Суд вынес приговор режиссёру Вырыпаеву за фейки о Российской армии
Суд заочно приговорил режиссёра Вырыпаева к 8 годам колонии за фейки о ВС РФ
Иван Вырыпаев. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин
Басманный районный суд Москвы заочно приговорил российского режиссёра Ивана Вырыпаева к восьми годам колонии по уголовному делу о фейках о Вооружённых силах России. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы.
"15 декабря 2023 года Басманным районным судом города Москвы Вырыпаев Иван Александрович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (в ред. Ф3 от 25.03.2022 года № 32-Ф3) "Распространение заведомо ложной информации о ВС РФ", — говорится в сообщении.
Вырыпаев приговорён к лишению свободы в колонии общего режима. Срок отбытия наказания будет исчисляться с момента экстрадиции или задержания на территории России.
По информации суда, Вырыпаеву также запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей сроком на четыре года.
Как сообщили в Генпрокуратуре, режиссёр с марта по декабрь прошлого года в Интернете публично распространял под видом достоверной заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ в ходе специальной военной операции (СВО).
Напомним, в мае суд заочно арестовал 49-летнего режиссёра за фейки о ВС РФ. Он находится в международном розыске. После начала СВО Вырыпаев покинул Россию и уехал в Польшу, где получил гражданство этой страны.