Регион

Уведомления отключены

21 декабря, 14:09

МВД России объявило в розыск главу ФБК* Марию Певчих**

Мария Певчих**. Обложка © Wikipedia / European Commission

Мария Певчих**. Обложка © Wikipedia / European Commission

МВД России объявило в розыск главу ФБК* Марию Певчих**, следует из открытой базы данных ведомства. По какой именно статье её хотят привлечь к ответственности, не указывается.

"Певчих Мария Константиновна разыскивается по статье УК", — говорится в карточке.

Ранее МВД России объявило в розыск начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова. Конкретная статья не указывается.

* Экстремистская организация запрещена в РФ и ликвидирована.

** Внесена Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Матвей Константинов
  • Новости
  • МВД РФ
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров