МВД России объявило в розыск главу ФБК* Марию Певчих**
Мария Певчих**. Обложка © Wikipedia / European Commission
МВД России объявило в розыск главу ФБК* Марию Певчих**, следует из открытой базы данных ведомства. По какой именно статье её хотят привлечь к ответственности, не указывается.
"Певчих Мария Константиновна разыскивается по статье УК", — говорится в карточке.
Ранее МВД России объявило в розыск начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова. Конкретная статья не указывается.
* Экстремистская организация запрещена в РФ и ликвидирована.
** Внесена Минюстом России в реестр иностранных агентов.