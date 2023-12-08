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8 декабря, 14:16

МВД объявило в розыск экс-директора русской службы "Радио Свобода"* Марию Гессен

<p>Мария Гессен. Обложка © ITAR-TASS / Шарифулин Валерий</p>

Мария Гессен. Обложка © ITAR-TASS / Шарифулин Валерий

МВД России объявило в розыск бывшего директора русской службы "Радио Свобода"* Марию Гессен. Это следует из базы ведомства.

"Мария Гессен, 13.01.1967. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в карточке.

Уголовная статья, по которой её хотят привлечь к ответственности, и другие подробности не приводятся. На данный момент Гессен проживает в США.

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Ранее МВД России объявило в розыск ЛГБТ**‑активиста и сооснователя одной из организаций Николая Родькина. Это может быть связано с его антироссийскими высказываниями.

* Издание внесено в список СМИ-иноагентов.

** Деятельность движения запрещена в РФ как экстремистская.

Матвей Константинов
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