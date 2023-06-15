Бывшего муниципального депутата Москвы объявили в розыск по уголовной статье
МВД объявило в розыск бывшего московского муниципального депутата Брюханову
Бывший московский муниципальный депутат Анастасия Брюханова. Обложка © Wikipedia
МВД РФ объявило в розыск бывшего муниципального депутата Анастасию Брюханову, в отношении которой возбуждено уголовное дело о распространении недостоверной информации о действиях Российской армии.
"Брюханова Анастасия Андреевна. Разыскивается по статье УК РФ", — следует из базы ведомства без уточнения статьи.
Ранее Лайф рассказывал, что по делу о фейках об Армии России были заочно арестованы режиссёр Иван Вырыпаев и продюсер Александр Роднянский*. Максимальное наказание по инкриминируемой им статье составляет десять лет. Согласно базе МВД РФ, оба фигуранта объявлены в международный розыск.
* Внесён в реестр физлиц-иноагентов.