Бывшего муниципального депутата Москвы объявили в розыск по уголовной статье

МВД РФ объявило в розыск бывшего муниципального депутата Анастасию Брюханову, в отношении которой возбуждено уголовное дело о распространении недостоверной информации о действиях Российской армии.

Ранее Лайф рассказывал, что по делу о фейках об Армии России были заочно арестованы режиссёр Иван Вырыпаев и продюсер Александр Роднянский*. Максимальное наказание по инкриминируемой им статье составляет десять лет. Согласно базе МВД РФ, оба фигуранта объявлены в международный розыск.