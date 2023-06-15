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15 июня, 09:12

Бывшего муниципального депутата Москвы объявили в розыск по уголовной статье

МВД объявило в розыск бывшего московского муниципального депутата Брюханову

<p>Бывший московский муниципальный депутат Анастасия Брюханова. Обложка © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Бывший московский муниципальный депутат Анастасия Брюханова. Обложка © Wikipedia

МВД РФ объявило в розыск бывшего муниципального депутата Анастасию Брюханову, в отношении которой возбуждено уголовное дело о распространении недостоверной информации о действиях Российской армии.

"Брюханова Анастасия Андреевна. Разыскивается по статье УК РФ", — следует из базы ведомства без уточнения статьи.

МВД объявило в розыск экс-профессора ВШЭ Сонина по уголовному делу

МВД объявило в розыск экс-профессора ВШЭ Сонина по уголовному делу

Ранее Лайф рассказывал, что по делу о фейках об Армии России были заочно арестованы режиссёр Иван Вырыпаев и продюсер Александр Роднянский*. Максимальное наказание по инкриминируемой им статье составляет десять лет. Согласно базе МВД РФ, оба фигуранта объявлены в международный розыск.

* Внесён в реестр физлиц-иноагентов.

Николь Вербер
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