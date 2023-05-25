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25 мая, 16:42

МВД объявило в розыск экс-профессора ВШЭ Сонина по уголовному делу

Бывший профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Константин Сонин объявлен в розыск. Информация об этом появилась в базе МВД РФ.

"Сонин Константин Исаакович, 1972 года рождения, разыскивается по статье УК", — указали в ведомстве.

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Ранее Лайф рассказывал о том, что Следком возбудил против экс-профессора ВШЭ Константина Сонина уголовное дело о распространении заведомо ложной информации о деятельности ВС РФ при проведении СВО на Украине.

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ТАСС / RBC / Екатерина Кузьмина

Илья Суриков
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