МВД объявило в розыск экс-профессора ВШЭ Сонина по уголовному делу

Бывший профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Константин Сонин объявлен в розыск. Информация об этом появилась в базе МВД РФ.

"Сонин Константин Исаакович, 1972 года рождения, разыскивается по статье УК", — указали в ведомстве.

МВД РФ объявило в розыск одного из напавших на Белгородскую область диверсантов

Ранее Лайф рассказывал о том, что Следком возбудил против экс-профессора ВШЭ Константина Сонина уголовное дело о распространении заведомо ложной информации о деятельности ВС РФ при проведении СВО на Украине.