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Опубликовано 25 марта 2023, 18:36

СК возбудил дело о дискредитации ВС РФ против бывшего профессора ВШЭ Сонина

Следственный комитет возбудил уголовное дело о распространении заведомо ложной информации о деятельности ВС РФ при проведении специальной военной операции на Украине против экс-профессора Высшей школы экономики (ВШЭ) Константина Сонина. Об этом сообщает ТАСС.

"Гагаринским межрайонным следственным отделом Следственного управления по Юго-Западному административному округу Главного следственного управления СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело в отношении 51-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 207.3 УК РФ", — заявила представитель ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова, не называя имени фигуранта.

По данным следствия, с апреля по июль 2022 года подозреваемый в телеграм-канале размещал материалы, которыми дискредитировал органы государственной власти и ВС РФ. Эксперты заметили в данных публикациях признаки возбуждения ненависти и вражды в отношении российских солдат. При этом фигурант дела находился за пределами РФ. Сейчас обсуждается вопрос об объявлении его в розыск.

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Ранее Лайф писал, что на критиковавшего спецоперацию актёра Дмитрия Назарова составили протокол о дискредитации ВС РФ. Дело об административном правонарушении поступило в суд 21 марта.

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ТАСС / Екатерина Кузьмина

Никита Осипов
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