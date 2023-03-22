Суд отменил штраф директору Музея истории Екатеринбурга за дискредитацию Российской армии

Свердловский областной суд отменил штраф директору Музея истории Екатеринбурга Игорю Пушкарёву за опубликованный в соцсетях пост, дискредитирующий Российскую армию. Об этом сообщила пресс-служба суда.

"Ленинским районным судом города Екатеринбурга Пушкарёв был признан виновным в административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. Ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. Свердловский областной суд отменил постановление суда первой инстанции и прекратил производство по делу об административном правонарушении в связи с незначительностью правонарушения", — говорится в сообщении.

Адвокат директора музея признался ТАСС, что не ожидал удовлетворения апелляционной жалобы, однако благодарен за такое решение. Он уточнил, что производство по делу прекращено, признаков общественной опасности не выявлено.

Ранее Лайф сообщал о завершении расследования уголовного дела в отношении бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана* о дискредитации Вооружённых сил Российской Федерации. Как уточнял его адвокат, рассмотрение по существу может начаться уже в этом месяце.