Кабмин одобрил конфискацию имущества у осуждённых за фейки о ВС России

Комиссия Правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила законопроект, который даёт возможность конфисковывать имущество за фейки о ВС РФ и публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. Документ в скором времени внесут в Госдуму. Как пишет ТАСС, среди его авторов — вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и глава думского Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.

Авторы инициативы предлагают расширить статью 104.1 УК РФ и конфисковывать имущество у осуждённых за фейки о ВС России (статья 207.3 УК) и публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (статья 280.4 УК). При этом в поправках отмечается, что конфискация имущества будет касаться тех, кто действовал исходя из "корыстных побуждений или по найму". Кроме того, авторы законопроекта хотят отнести к деятельности против безопасности государства "все преступления диверсионной направленности".

За преступления против государственной безопасности также предлагается лишать званий, чинов и государственных наград.