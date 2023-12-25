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Регион
Опубликовано 25 декабря 2023, 13:07
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Путин подписал закон о наказании за дискредитацию добровольцев Росгвардии

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за дискредитацию добровольцев, входящих в подразделения Росгвардии. Также вводится наказание за публичное распространение ложной информации о таких формированиях.

Согласно документу, наказание будет таким же, какое действует за фейки и дискредитацию Вооружённых сил России. Так, по статье 207.3 УК РФ предусмотрено максимальное наказание до пятнадцати лет лишения свободы, по статье 280.3 УК РФ — до семи лет, по статье 284.3 УК РФ — до пяти лет. За дискредитацию минимальное наказание составляет штраф от 100 до 300 тысяч рублей.

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Автор законопроекта депутат Александр Хинштейн ранее отмечал, что сегодня росгвардейцы активно участвуют в спецоперации, при этом они не только ведут боевые действия, но и обеспечивают соблюдение режима военного положения в новых регионах, а также противодействуют терроризму. Закон о наказании за дискредитацию добровольцев Росгвардии ранее приняла Госдума и одобрил Совфед.

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Kremlin.ru

Александра Вишнякова
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