Совфед одобрил закон о наказании за дискредитацию добровольцев Росгвардии
Совет Федерации России одобрил закон об уголовной ответственности за дискредитацию добровольцев, входящих в подразделения Росгвардии. Также вводится наказание за публичное распространение ложной информации о таких формированиях.
Изменения планируется внести в УК и КоАП РФ. Согласно документу, наказание будет таким же, какое действует за фейки и дискредитацию Вооружённых сил России. Так, по статье 207.3 УК РФ предусмотрено максимальное наказание до 15 лет лишения свободы, по статье 280.3 УК РФ — до семи лет, по статье 284.3 УК РФ — до пяти лет. За дискредитацию минимальное наказание составляет штраф от 100 до 300 тысяч рублей.
Норма вступит в силу после подписания соответствующего закона президентом и официальной публикации документа.
Напомним, проект о добровольческих формированиях Росгвардии был подготовлен в Госдуме 21 сентября. Автор законопроекта Александр Хинштейн отметил, что сегодня росгвардейцы активно участвуют в спецоперации, при этом они не только ведут боевые действия, но и обеспечивают соблюдение режима военного положения в новых регионах, а также противодействуют терроризму.
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