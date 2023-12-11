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Путин — об ипотеке для бойцов СВО: Вот мы сидим в тепле, а ребята под пулями

Путин выступил за расширение программы льготной арктической ипотеки

11 декабря, 15:55
<p>Президент России Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Михаил Климентьев</p>

Президент России Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Михаил Климентьев

Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что выступает за расширение программы льготной арктической ипотеки. Так, по просьбе граждан он предложил распространить её на участников специальной военной операции, независимо от возраста, а также на медиков и педагогов без условий для обязательного стажа.

"Полагаю, что было бы правильным и справедливым распространить эту программу на участников специальной военной операции, безусловно, в первую очередь это наша святая обязанность. Вот мы с вами здесь сидим, сложные вопросы решаем, нужные, но мы всё-таки в тепле, безопасности, а ребята там на передней линии и в грязи, и под пулями, и под снарядами, никогда не должны мы об этом забывать", — отметил глава государства на совещании по развитию опорных населённых пунктов Арктической зоны.

Путин подчеркнул, что и сами бойцы, и члены их семей должны быть в поле зрения властей, особенно при решении вопросов подобного рода.

Путин согласился с идеей поднять планку по льготной арктической ипотеке

Путин согласился с идеей поднять планку по льготной арктической ипотеке

Напомним, сегодня, 11 декабря, президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Архангельск пообщался по видеосвязи с первыми получателями арктической ипотеки. Одна из участниц беседы рассказала о семье участника СВО, члены которой хотели купить жильё по этой программе, но не подошли по возрасту. Президент поддержал идею о расширении льготной ипотеки для бойцов СВО и ряда других категорий граждан.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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