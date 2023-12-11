Путин поддержал расширение льготной ипотеки для бойцов СВО: Это святое дело

Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Архангельск пообщался по видеосвязи с первыми получателями арктической ипотеки. В ходе общения с гражданами глава государства поддержал идею о расширении программы для участников спецоперации.

Одна из участниц беседы, жительница Мурманской области, рассказала о знакомой семье участника СВО, члены которой хотели купить жильё по арктической ипотеке, но не подошли по возрасту.

"Им бы очень хотелось, чтобы, может, была отдельная категория для участников СВО, где они могли бы без ограничений по возрасту воспользоваться подобной программой", — добавила девушка.

"Это вообще святое дело! Мы ребятам помогаем по очень многим направлениям. Думаю, это техническое упущение. Мы это сделаем, точно совершенно!" — подчеркнул президент.

Также Путин согласился, что нужно убрать из условий для получения льготной ипотеки необходимый стаж работы для медиков, а для работников оборонных предприятий снять ограничения по возрасту.