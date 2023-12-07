Участники СВО смогут брать кредитные каникулы до конца 2024 года

Участники специальной военной операции и члены их семей смогут до конца 2024 года обращаться за кредитными каникулами. Сегодня Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал дополнительные поправки к законопроекту о продлении меры.

Вместе с тем для ООО, состоящих из одного мобилизованного, такое право продлевается по кредитам (займам), обязательства по которым обеспечены ипотекой. Госдума рассмотрит законопроект во втором чтении 12 декабря. В случае принятия он вступит в силу со дня официального опубликования.

В настоящее время военные могут рассчитывать на кредитные каникулы по всем потребительским кредитам и займам, взятым до мобилизации или начала участия в СВО. Для этого необходимо до 31 декабря этого года обратиться к кредитору и попросить предоставить кредитные каникулы, благодаря которым либо платежи будут приостановлены, либо их размер будет снижен на период до шести месяцев.