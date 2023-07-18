Госдума приняла закон о постоянных кредитных каникулах

Депутаты Госдумы приняли сразу во втором и финальном, третьем, чтениях закон, который закрепит право россиян, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, на кредитные каникулы. В случае окончательного утверждения документа нововведение вступит в силу с 1 января 2024 года, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

В документе говорится, что каникулами можно будет воспользоваться один раз по каждому кредиту. Длиться они будут полгода. При этом размер займа должен быть не более 1,6 миллиона рублей для автокредитов, 450 тысяч для потребительских кредитов и 150 тысяч для кредитных карт.

Основанием для кредитных каникул будет трудная жизненная ситуация заёмщика. К примеру, если за последние два месяца его доходы упали более чем на 30%. Также каникулы станут доступны для граждан, чьё жильё попало в зону чрезвычайной ситуации, а также у кого нарушена жизнедеятельность или утрачено имущество в результате ЧС.

Теперь закон будет направлен на голосование в Совет Федерации, а затем — на подпись президенту РФ.