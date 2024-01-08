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8 января, 08:25

В России разработали законопроект об оперативной блокировке незаконного контента

ГП разработала законопроект об оперативной блокировке противоправного контента

В России разработали законопроект об оперативной блокировке противоправного контента в Сети при помощи специализированной информационной системы. Об этом сообщила Генеральная прокуратура РФ.

"Генеральной прокуратурой совместно с Минцифры России и Роскомнадзором ведётся кропотливая работа, направленная на совершенствование механизма противодействия распространению в Интернете противоправного контента", — приводит ТАСС заявление надзорного ведомства.

Там добавили, что разработанный совместными усилиями законопроект регламентирует оперативное решение по блокировке вредоносных сайтов с использованием специализированной информационной системы.

В 2023 году в Роскомнадзор было направлено более двух тысяч требований о внесудебном ограничении доступа к информации в Интернете, в том числе из-за дискредитации Российской армии, экстремизма, призывов к насилию и финансированию ВСУ.

Кроме того, особое внимание обращается на онлайн-сервисы, которые предлагают пользователям купить поддельные документы, а также на сайты с информацией о нарушении законов "О рынке ценных бумаг", "О Центральном банке РФ", "О банках и банковской деятельности". За прошлый год в Роскомнадзор было направлено 306 требований об ограничении доступа к 41 798 таким ресурсам.

Роскомнадзору дали право блокировать сайты с методами обхода ограничений
Роскомнадзору дали право блокировать сайты с методами обхода ограничений

Ранее Лайф сообщал, что Роскомнадзор заблокировал почти 70 тысяч сайтов с фейками, направленными на дискредитацию Вооружённых сил Российской Федерации и органов власти нашей страны. Всего же Генпрокуратура направила в ведомство 555 требований о блокировке ресурсов с недостоверной информацией.

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Shutterstock

Николь Вербер
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