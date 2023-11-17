Роскомнадзору дали право блокировать сайты с методами обхода ограничений
Мишустин наделил РКН полномочиями блокировать сайты с методами обхода ограничений
Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, предоставляющее Роскомнадзору полномочия по блокировке сайтов с информацией о способах обхода ограничений пользования запрещёнными онлайн-ресурсами. Документ размещён на официальном сайте нормативных правовых актов.
Отныне данные о способах, методах обеспечения доступа к информационным ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории РФ, признаны вне закона. Ресурсы с такими сведениями будут вноситься в единый реестр запрещённых сайтов.
Ранее в России предложили заблокировать более 50 VPN-сервисов, с помощью которых можно получить доступ к ресурсам, запрещённым на территории нашей страны. С 2021 года в России уже удалось заблокировать 167 вредоносных VPN-сервисов и 84 приложения.
ТАСС / Александр Манзюк