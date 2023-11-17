Роскомнадзору дали право блокировать сайты с методами обхода ограничений

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, предоставляющее Роскомнадзору полномочия по блокировке сайтов с информацией о способах обхода ограничений пользования запрещёнными онлайн-ресурсами. Документ размещён на официальном сайте нормативных правовых актов.

Отныне данные о способах, методах обеспечения доступа к информационным ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории РФ, признаны вне закона. Ресурсы с такими сведениями будут вноситься в единый реестр запрещённых сайтов.