Эксперт усомнился в способности РКН забанить все VPN-сервисы

Роскомнадзор не сможет закрыть все VPN-сервисы в России. Об этом заявил IT-специалист по информационной безопасности Андрей Масалович, комментируя появившуюся накануне информацию о планах РКН блокировать сервисы, которые дают доступ к запрещённым в РФ сайтам.

"VPN нельзя закрыть полностью. VPN помогает проходить там, где нас ограничивают не по делу, и помогает блокировать тех, кто лезет куда не надо. То есть его можно использовать во благо. Мне, например, по работе нужно следить и за Facebook*, и за Instagram*. Соответственно, волей-неволей VPN использовать придётся", — подчеркнул Масалович в беседе с телеканалом "360".

Эксперт добавил, что сейчас в Интернете развелось много самодельных VPN и всех их поймать нереально. Кроме того, отметил Масалович, существует открытый формат VPN — протоколы, которые легко собирают новые VPN. Целиком их блокировать нельзя, так как они используются ещё и для других функций.