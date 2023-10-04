Эксперт усомнился в способности РКН забанить все VPN-сервисы
IT-эксперт Масалович: Роскомнадзор не сможет закрыть все VPN-сервисы
Роскомнадзор не сможет закрыть все VPN-сервисы в России. Об этом заявил IT-специалист по информационной безопасности Андрей Масалович, комментируя появившуюся накануне информацию о планах РКН блокировать сервисы, которые дают доступ к запрещённым в РФ сайтам.
"VPN нельзя закрыть полностью. VPN помогает проходить там, где нас ограничивают не по делу, и помогает блокировать тех, кто лезет куда не надо. То есть его можно использовать во благо. Мне, например, по работе нужно следить и за Facebook*, и за Instagram*. Соответственно, волей-неволей VPN использовать придётся", — подчеркнул Масалович в беседе с телеканалом "360".
Эксперт добавил, что сейчас в Интернете развелось много самодельных VPN и всех их поймать нереально. Кроме того, отметил Масалович, существует открытый формат VPN — протоколы, которые легко собирают новые VPN. Целиком их блокировать нельзя, так как они используются ещё и для других функций.
Напомним, накануне сенатор Артём Шейкин заявил, что с 1 марта 2024 года во всех магазинах приложений в России будут блокировать VPN-сервисы, которые предоставляют доступ к продуктам компании Meta**, в частности к Instagram*. Он сообщил, что такой приказ планирует выпустить Роскомнадзор. Депутат Александр Хинштейн заявил, что это звучит очень странно, так как у РКН уже есть право блокировать VPN-сервисы. Информацию прокомментировали и в самом Роскомнадзоре.
* Cоцсети запрещены в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.
** Компания Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации.
ТАСС / SOPA Images via ZUMA Press Wire