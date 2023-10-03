"Очень тонкая грань" : Эксперт рассказал о последствиях грядущей блокировки VPN-сервисов

Намерения Роскомнадзора заблокировать неугодные VPN-сервисы в магазинах приложений могут затронуть другие приложения. Об этом предупредил гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков. Он напомнил, что аналогичная ситуация была, когда в России боролись с Google или Telegram.

"Здесь очень тонкая грань. Мы помним, как Роскомнадзор в своё время блокировал приложения от компании Google, при этом не работало множество приложений, например, связанных с почтой. Когда РКН пытался бороться с Telegram, блокировались приложения почты и банковских систем", — сказал Кусков в беседе с НСН.

Более того, добавил эксперт, какие-то VPN-приложения блокируются навсегда, а какие-то появляются вновь спустя время. При этом есть те сервисы, которые сопрягаются с другими ресурсами и взаимодействуют в плане рекламы. У РКН есть возможность заблокировать переход данных на запрещённые ресурсы, отметил Кусков.

Ранее стало известно, что с 1 марта 2024 года во всех магазинах приложений в России будут блокировать VPN-сервисы, которые предоставляют доступ к продуктам компании Meta*, а в частности — к Instagram**. Соответствующий приказ, как сообщал Лайф, планирует выпустить Роскомнадзор.