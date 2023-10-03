В России начнут блокировать VPN-сервисы, которые дают доступ к запрещённым сайтам

С 1 марта 2024 года во всех магазинах приложений в России будут блокировать VPN-сервисы, которые предоставляют доступ к заблокированным ресурсам. Соответствующий приказ планирует выпустить Роскомнадзор. Об этом сообщил зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артём Шейкин.

"С 1 марта 2024 года вступит в силу приказ, согласно которому VPN-сервисы, предоставляющие доступ на запрещённые в России сайты, будут заблокированы Роскомнадзором во всех маркетах", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

По словам сенатора, приказ затронет те сервисы, которые будут предоставлять доступ к продуктам компании Meta*, а в частности — к Instagram**.

Ранее глава Комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил о том, что запрещать VPN-сервисы в России не стоит. По его мнению, важно объяснять риски их использования. Он считает, что обходы блокировок запрещённых сервисов не носят массового характера.