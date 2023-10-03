Регион

Уведомления отключены

3 октября, 14:30

В России начнут блокировать VPN-сервисы, которые дают доступ к запрещённым сайтам

В России будут блокировать VPN-сервисы, которые дают доступ к продуктам Meta*

С 1 марта 2024 года во всех магазинах приложений в России будут блокировать VPN-сервисы, которые предоставляют доступ к заблокированным ресурсам. Соответствующий приказ планирует выпустить Роскомнадзор. Об этом сообщил зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артём Шейкин.

"С 1 марта 2024 года вступит в силу приказ, согласно которому VPN-сервисы, предоставляющие доступ на запрещённые в России сайты, будут заблокированы Роскомнадзором во всех маркетах", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

По словам сенатора, приказ затронет те сервисы, которые будут предоставлять доступ к продуктам компании Meta*, а в частности — к Instagram**.

"Блокировать даже не нужно": Эксперт назвал WhatsApp умирающим мессенджером

"Блокировать даже не нужно": Эксперт назвал WhatsApp умирающим мессенджером

Ранее глава Комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил о том, что запрещать VPN-сервисы в России не стоит. По его мнению, важно объяснять риски их использования. Он считает, что обходы блокировок запрещённых сервисов не носят массового характера.

* Компания Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации.

** Cоцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
  • Новости
  • Совет Федерации
  • Роскомнадзор
  • Социальные сети и мессенджеры
  • Сервисы и приложения
  • Наука и Технологии

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров