Депутат Хинштейн выступил против запрета VPN-сервисов в России

Запрещать VPN-сервисы в России не стоит, но важно объяснять риски их использования. Такое мнение озвучил в среду, 6 сентября, глава Комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

По его словам, обходы блокировок запрещённых сервисов не носят массового характера, при этом всё больше российских пользователей переходят на отечественные платформы.

"Моя позиция по VPN осталась без изменений: считаю, что запрещать их нельзя, как и привлекать кого-либо к ответственности за использование этих сервисов", — написал в телеграм-канале Хинштейн.

Он напомнил, что пользователи VPN-сервисами всё-таки рискуют, потому что такие платформы могут собирать их персональные данные и историю активности, а затем передавать третьим лицам. Все имеющиеся риски, убеждён Хинштейн, важно систематически доносить до людей.

VPN, или виртуальная частная сеть, создаёт частное сетевое подключение между устройствами с помощью интернета. Сети VPN используются для безопасной и анонимной передачи данных по публичным сетям. Принцип их работы заключается в маскировании IP-адресов пользователей и шифровании данных, в результате чего пользователи, не имеющие разрешения на получение таких данных, не смогут их прочесть.