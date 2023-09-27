"Блокировать даже не нужно": Эксперт назвал WhatsApp умирающим мессенджером

WhatsApp можно отнести к категории "умирающих мессенджеров", поэтому не стоит опасаться, что его заблокируют на территории России. Как считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, в скором времени общественность сама начнёт отказываться от данного приложения в пользу более безопасных.

"Если говорить об отсутствии поддержки старых версий Android — это нормальная практика. И не только для WhatsApp — вообще для большинства мессенджеров, программ и так далее. Происходит это ежегодно, тут нет никакой новизны. И это связано с экономическими причинами, причинами безопасности. Старые версии поддерживать не имеет смысла, это сложно слишком", — приводит "Царьград" слова эксперта.

Специалист также убеждён, что идея о блокировке WhatsApp вообще нецелесообразна, ведь сегодня все граждане научились обходить запреты с помощью VPN-сервисов. В эфире радио "Комсомольская правда" Муртазин назвал перспективы мессенджера весьма "туманными", поскольку владельца WhatsApp — американскую компанию Meta* — в РФ признали экстремистской, из-за чего бизнес начал опасаться пользоваться сервисом для связи с клиентами. Кроме того, всё больше россиян сегодня переходят в более удобный Telegram, что не может не сказаться опять же на популярности "Вотсапа" в нашей стране.

Ранее стало известно, что WhatsApp перестанет работать на смартфонах Android с устаревшей ОС. Начиная с 24 октября 2023 года приложение будет поддерживаться только операционными системами Android версии 5.0 и выше. Для владельцев iPhone условия остаются прежними — требуется гаджет на базе iOS 12 и новее.