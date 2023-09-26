Регион

Уведомления отключены

26 сентября, 08:10

Разработчики WhatsApp прекратят поддержку мессенджера на старых смартфонах

WhatsApp прекратит поддержку мессенджера на устройствах Android ниже 5.0

Работа американского мессенджера WhatsApp перестанет поддерживаться на старых смартфонах. Как сообщили разработчики, с конца октября поддержка приложения на гаджетах, работающих на ОС Android, будет осуществляться лишь в версии 5.0 и выше.

"Начиная с 24 октября 2023 года будет поддерживаться только ОС Android версии 5.0 и выше", — говорится в сообщении.

Нововведение затронет сразу несколько поколений Android, в том числе 4.1, 4.2, 4.3 и 4.4. К слову, речь идёт о миллионе пользователей, обладателей Samsung Galaxy Note 2, Samsung Galaxy S2, HTC One и других устройств. При этом пока не ясно, идёт речь о прекращении рассылки новых обновлений мессенджера или же о полном прекращении его работы на таких устройствах.

Владельцам iPhone повезло больше, для них условия остаются прежними — требуется гаджет на базе iOS 12 и новее.

Касперский назвал "дырявыми" и небезопасными WhatsApp и Android

Касперский назвал "дырявыми" и небезопасными WhatsApp и Android

Между тем WhatsApp передумал запускать каналы в России. Как объяснил первый замглавы Комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, всё дело в возможной блокировке приложения на территории нашей страны, которой так опасаются разработчики.

Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер
  • Новости
  • whatsapp
  • android
  • Сервисы и приложения
  • Наука и Технологии

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров