Касперский назвал "дырявыми" и небезопасными WhatsApp и Android

Американский мессенджер WhatsApp и популярные операционные системы, в том числе Android и iOS, абсолютно не отвечают требованиям безопасности, а риски кибератак возрастают с каждым днём. Об этом сказал в интервью РИА "Новости" глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский.

"Проблема заключается в том, что вся инфраструктура в мире, вообще вся, построена на небезопасных операционных системах. При этом "дырки" есть как в операционных системах, так и в приложениях", — уточнил он.

По его словам, речь идёт не только о гаджетах и компьютерах, под ударом находятся целые заводы, электростанции, автомобили — словом, всё наше окружение. Касперский пояснил, что "уровень защищённости инфраструктуры намного ниже профессионализма атакующих". Он добавил, что небезопасностью мессенджеров уже никого не удивишь, а вот уязвимость индустриальных объектов вызывает большие опасения.

"Если глобальный WhatsApp кто-то хакнет, да, будет ущерб, будет очень неприятно, но это несопоставимо с ударом по критической инфраструктуре в каком-нибудь регионе", — резюмировал эксперт.