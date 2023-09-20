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20 сентября, 13:50

В России не будут блокировать YouTube и WhatsApp

Глава Минцифры Шадаев опроверг слухи о возможной блокировке YouTube и WhatsApp

В России не планируется блокировка американских сервисов YouTube и WhatsApp. Об этом рассказал глава Минцифры Максут Шадаев в кулуарах Kazan Digital Week.

"Вопрос о блокировке YouTube и WhatsApp на повестке не стоит", подчеркнул он, отвечая на вопрос журналистов.

По его словам, также не будет наступать ответственность за использование российскими пользователями VPN-сервисов.

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Напомним, WhatsApp, который принадлежит компании Meta*, объявил о запуске функции каналов, отделив их от чатов. Глава Комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн допустил, что мессенджер может попасть под блокировку в РФ, если появятся русскоязычные каналы с антироссийской пропагандой.

* Компания Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми
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