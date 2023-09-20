В России не будут блокировать YouTube и WhatsApp
Глава Минцифры Шадаев опроверг слухи о возможной блокировке YouTube и WhatsApp
В России не планируется блокировка американских сервисов YouTube и WhatsApp. Об этом рассказал глава Минцифры Максут Шадаев в кулуарах Kazan Digital Week.
"Вопрос о блокировке YouTube и WhatsApp на повестке не стоит", — подчеркнул он, отвечая на вопрос журналистов.
По его словам, также не будет наступать ответственность за использование российскими пользователями VPN-сервисов.
Напомним, WhatsApp, который принадлежит компании Meta*, объявил о запуске функции каналов, отделив их от чатов. Глава Комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн допустил, что мессенджер может попасть под блокировку в РФ, если появятся русскоязычные каналы с антироссийской пропагандой.
* Компания Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации.
Shutterstock