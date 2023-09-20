В России не будут блокировать YouTube и WhatsApp

В России не планируется блокировка американских сервисов YouTube и WhatsApp. Об этом рассказал глава Минцифры Максут Шадаев в кулуарах Kazan Digital Week.

"Вопрос о блокировке YouTube и WhatsApp на повестке не стоит", — подчеркнул он, отвечая на вопрос журналистов.

По его словам, также не будет наступать ответственность за использование российскими пользователями VPN-сервисов.