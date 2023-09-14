В России могут заблокировать WhatsApp из-за новой функции

Мессенджер WhatsApp может попасть под блокировку в России, если начнёт запускать функцию русскоязычных каналов. Об этом сказал глава Комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

"Если WhatsApp действительно запустит информационные русскоязычные каналы, будет правильным пересмотреть отношение к этому мессенджеру вплоть до его блокировки", — отметил депутат в своём телеграм-канале.

Он подчеркнул, что не стоит сомневаться в антироссийском характере этих каналов. А значит, распространители фейков о России и спецоперации могут получить новый способ влияния на российскую аудиторию, уходя от ответственности.