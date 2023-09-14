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14 сентября, 10:12

В России могут заблокировать WhatsApp из-за новой функции

Хинштейн допустил блокировку WhatsApp из-за запуска русскоязычных каналов

Мессенджер WhatsApp может попасть под блокировку в России, если начнёт запускать функцию русскоязычных каналов. Об этом сказал глава Комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

"Если WhatsApp действительно запустит информационные русскоязычные каналы, будет правильным пересмотреть отношение к этому мессенджеру вплоть до его блокировки", — отметил депутат в своём телеграм-канале.

Он подчеркнул, что не стоит сомневаться в антироссийском характере этих каналов. А значит, распространители фейков о России и спецоперации могут получить новый способ влияния на российскую аудиторию, уходя от ответственности.

В WhatsApp могут появиться платные функции

В WhatsApp могут появиться платные функции

Накануне WhatsApp объявил о запуске функции каналов, отделив их от чатов. Платформа обещает "самый высокий уровень конфиденциальности". При этом каналы, на которые подписался пользователь, не будут видны другим подписчикам.

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Shutterstock

Татьяна Миссуми
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