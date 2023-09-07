В WhatsApp могут появиться платные функции

Боязнь повторить судьбу некогда популярного мессенджера ICQ подталкивает WhatsApp к развитию по примеру других соцсетей. Так, совсем скоро сервис может воспользоваться опытом Telegram и ввести платные подписки, считает руководитель Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

Эксперт напомнил, что после прихода популярности WhatsApp перестал развиваться и наполнять приложение полезными для людей функциями. Теперь же сервис осознал необходимость в срочных изменениях и старается наверстать упущенное. Уже сейчас в мессенджере появились новостные каналы. По мнению Зыкова, введение премиум-подписки — лишь вопрос времени.

"WhatsApp боится, что его настигнет судьба ICQ, понял, что ему нужно меняться, и повторяет лучшие практики, а лучшие практики сегодня в Telegram", — подчеркнул глава ассоциации в беседе с РИА "Новости".