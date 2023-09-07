В WhatsApp могут появиться платные функции
Эксперт Зыков: WhatsApp введёт платную подписку из-за боязни перенять судьбу ICQ
Боязнь повторить судьбу некогда популярного мессенджера ICQ подталкивает WhatsApp к развитию по примеру других соцсетей. Так, совсем скоро сервис может воспользоваться опытом Telegram и ввести платные подписки, считает руководитель Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.
Эксперт напомнил, что после прихода популярности WhatsApp перестал развиваться и наполнять приложение полезными для людей функциями. Теперь же сервис осознал необходимость в срочных изменениях и старается наверстать упущенное. Уже сейчас в мессенджере появились новостные каналы. По мнению Зыкова, введение премиум-подписки — лишь вопрос времени.
"WhatsApp боится, что его настигнет судьба ICQ, понял, что ему нужно меняться, и повторяет лучшие практики, а лучшие практики сегодня в Telegram", — подчеркнул глава ассоциации в беседе с РИА "Новости".
Ранее Лайф рассказывал об очередном нововведении WhatsApp, заимствованном у Telegram. Речь идёт о функции отправки видеосообщений, которая постепенно появляется в чатах юзеров.
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