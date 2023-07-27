У пользователей WhatsApp появились "видеокружки" из Telegram, но не у всех

Мессенджер WhatsApp приступил к постепенному внедрению функции по отправке коротких сообщений в формате видеокружочков, которые могут отправлять пользователи "Телеграма". Опция уже заработала у некоторых юзеров, скоро она станет доступна всем, сообщается в официальном блоге приложения.

"С появлением голосовых сообщений в "Вотсапе" каждый может быстро и безопасно связываться с близкими без необходимости набирать текст. Теперь эту функцию дополнят новые мгновенные видеосообщения. У пользователей появилась возможность записывать и отправлять короткие личные видео прямо в переписке", — сказано в публикации "Вотсапа".

Кнопка, отвечающая за запись видеосообщений, будет расположена в нижней части экрана около значка для аудиосообщений. Функция станет доступна для всех пользователей мессенджера в течение ближайших нескольких недель, обещает разработчик.