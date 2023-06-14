В WhatsApp скоро можно будет отправлять видеосообщения, в настоящий момент идёт тестирование функции ограниченным числом бета-пользователей. Об этом информирует портал wabetainfo.com.

Отмечается, что это актуально для последних бета-версий iOS и Android, причём длительность роликов должна быть до 60 секунд. Широкому кругу пользователей функция станет доступна в течение нескольких недель.