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14 июня, 18:48

В WhatsApp скоро можно будет отправлять видеосообщения

В WhatsApp скоро можно будет отправлять видеосообщения, в настоящий момент идёт тестирование функции ограниченным числом бета-пользователей. Об этом информирует портал wabetainfo.com.

Отмечается, что это актуально для последних бета-версий iOS и Android, причём длительность роликов должна быть до 60 секунд. Широкому кругу пользователей функция станет доступна в течение нескольких недель.

Россиянам объяснили, как распознать слежку через WhatsApp

Россиянам объяснили, как распознать слежку через WhatsApp

А ранее WhatsApp анонсировал внедрение в приложении каналов, через которые можно будет просматривать и отслеживать контент. Они будут располагаться во вкладке "Актуальное" отдельно от других чатов.

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Shutterstock

Лариса Сафронова
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