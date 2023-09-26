WhatsApp передумал запускать каналы в России

Американский мессенджер WhatsApp решил не запускать в России функцию каналов из-за риска блокировки. Об этом заявил первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

"Мой прогноз сбывается: WhatsApp не будет открывать для российских пользователей функционал публичных каналов. Правда, официального сообщения пока не было, а информацию предпочли слить через одну голландскую газету со ссылкой на неназванного представителя Meta*", — написал он в своём телеграм-канале.

Вместе с тем политик обратил внимание, что формулировка достаточно туманная и сообщение звучит как "Продукт не будет доступен для пользователей внутри России в ближайшее время". Горелкин счёл это слишком оптимистичной позицией, отметив, что "в ближайшее время" статус экстремистской организации с Meta* снимать никто не планирует.