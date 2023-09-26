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26 сентября, 07:22

WhatsApp передумал запускать каналы в России

Депутат Горелкин: WhatsApp не будет запускать каналы в РФ из-за блокировки

Американский мессенджер WhatsApp решил не запускать в России функцию каналов из-за риска блокировки. Об этом заявил первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

"Мой прогноз сбывается: WhatsApp не будет открывать для российских пользователей функционал публичных каналов. Правда, официального сообщения пока не было, а информацию предпочли слить через одну голландскую газету со ссылкой на неназванного представителя Meta*", — написал он в своём телеграм-канале.

Вместе с тем политик обратил внимание, что формулировка достаточно туманная и сообщение звучит как "Продукт не будет доступен для пользователей внутри России в ближайшее время". Горелкин счёл это слишком оптимистичной позицией, отметив, что "в ближайшее время" статус экстремистской организации с Meta* снимать никто не планирует.

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Как уже рассказывал Лайф, в середине сентября WhatsApp объявил о запуске функции каналов, отделив их от чатов. Функция стала доступна в более чем 150 странах мира. При этом депутат Хинштейн допустил, что мессенджер в России может попасть под блокировку, если среди каналов появятся пропагандирующие антироссийскую позицию. Между тем в Минцифры РФ сообщили, что вопрос о блокировке приложения на территории нашей страны пока не стоит на повестке.

* Компания Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации.

Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер
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