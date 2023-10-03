Комментируя слова члена Комитета Совфеда по конституционному законодательству Артёма Шейкина о блокировке всех VPN-сервисов с марта 2024 года, глава Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что эта информация "звучит очень странно".

"Звучит очень странно. Дело в том, что Роскомнадзор уже сейчас законодательно наделён правом блокировать такие сервисы, что и происходит на регулярной основе", — написал парламентарий в телеграм-канале.

В связи с этим Хинштейн предположил, что Шейкин имел в виду другой закон, который подразумевает ограничение поисковой выдачи тех VPN-сервисов, которые нарушают закон, то есть "не фильтруют запрещённую информацию". Такой приказ в РКН, по словам депутата, на самом деле готовится. Однако ни о каких других новых приказах, касающихся VPN, Хинштейну больше неизвестно.

Ранее Шейкин заявил, что с 1 марта 2024 года во всех магазинах приложений в России будут блокировать VPN-сервисы, которые предоставляют доступ к продуктам компании Meta*, а в частности — к Instagram**. Соответствующий приказ, как сообщал Артём Шейкин, планирует выпустить РКН.