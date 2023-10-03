В Роскомнадзоре прокомментировали возможную блокировку VPN-сервисов

В Роскомнадзоре отреагировали на сообщения о том, что с марта следующего года в России будут блокировать VPN-сервисы, которые помогают обходить блокировки доступа к противоправному контенту. В первую очередь в ведомстве подчеркнули, что по закону в стране запрещено распространять сведения о том, как избежать такие ограничения.

"Согласно проекту постановления правительства, разработанному Минцифры России, Роскомнадзор будет самостоятельно принимать решение о внесении интернет-страниц, содержащих информацию о способах и методах обхода блокировок, в Единый реестр запрещённой информации", — сказали в пресс-службе Роскомнадзора в беседе с RТ.

В ведомстве добавили, что после получения этих полномочий Роскомнадзор разработает критерии оценки таких материалов.

Ранее сенатор Артём Шейкин заявил, что с 1 марта 2024 года во всех магазинах приложений в России будут блокировать VPN-сервисы, которые предоставляют доступ к продуктам компании Meta*, в частности к Instagram**. Он сообщил, что такой приказ планирует выпустить Роскомнадзор.