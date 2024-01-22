Испугавшийся нового закона Глуховский* тайно пытается продать элитные квартиры в Москве

По данным телеграм-канала, спасать активы автор "Метро 2033" начал после того, как его заочно приговорили к восьми годам лишения свободы за фейки о ВС РФ. В Москве Глуховский* владеет двумя смежными квартирами в ЦАО по улице Петровке, 30/7. В сумме там девять комнат, которые были приобретены четыре года назад. Примечательно, что недавно писатель-иноагент переписал жильё на свою 71-летнюю мать Ларису Вениаминовну, с помощью которой пытается продать их через закрытые базы и с повышенной секретностью. Общая стоимость недвижимости составляет около 210 миллионов рублей. В настоящее время покупатель ещё не найден.