Испугавшийся нового закона Глуховский* тайно пытается продать элитные квартиры в Москве
SHOT: Писатель Глуховский* тайно пытается продать две элитные квартиры в Москве
Дмитрий Глуховский*. Обложка © ТАСС / DPA / Bernd Weissbrod
Писатель Дмитрий Глуховский* тайно пытается продать две свои элитные квартиры в историческом центре Москвы, пока в РФ не приняли закон, разрешающий конфисковывать имущество осуждённых за фейки о ВС РФ. Об этом сообщает SHOT.
Элитные квартиры Дмитрия Глуховского* в Москве. Видео © t.me / SHOT
По данным телеграм-канала, спасать активы автор "Метро 2033" начал после того, как его заочно приговорили к восьми годам лишения свободы за фейки о ВС РФ. В Москве Глуховский* владеет двумя смежными квартирами в ЦАО по улице Петровке, 30/7. В сумме там девять комнат, которые были приобретены четыре года назад. Примечательно, что недавно писатель-иноагент переписал жильё на свою 71-летнюю мать Ларису Вениаминовну, с помощью которой пытается продать их через закрытые базы и с повышенной секретностью. Общая стоимость недвижимости составляет около 210 миллионов рублей. В настоящее время покупатель ещё не найден.
Дом находится всего в одном километре от Кремля, его построили в 1805 году. Ранее здание было известно как доходный дом купца Петра Трындина.
Напомним, в октябре 2022 года Минюст РФ включил Глуховского* в реестр СМИ-иноагентов. А в августе прошлого года его заочно приговорили к восьми годам колонии за фейки о Российской армии. В октябре того же года стало известно, что писателю грозит штраф в размере 50 тысяч рублей за несоблюдение закона о деятельности иностранных агентов.
* Включён в реестр СМИ-иноагентов.