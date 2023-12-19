Как автор "Метро 2033" Дмитрий Глуховский обживается в Барселоне и оскорбляет Россию Оглавление Как Глуховский* поддержал убийство россиян и поражения России Как Дмитрий Глуховский* прославился Какой из Глуховского* политик Где сейчас Глуховский* и на что он живёт Что у Глуховского* осталось на родине Писатель Дмитрий Глуховский* тоже поддерживает убийство россиян, проигрыш и расчленение России. Он и раньше позволял себе русофобские высказывания. Где и как он живёт и что у него осталось на родине? 18218 18218 Писатель Дмитрий Глуховский*. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / DPA / Bernd Weissbrod, © Shutterstock

Как Глуховский* поддержал убийство россиян и поражения России

В декабре российские пранкеры под видом украинских политиков развели на откровения Бориса Акунина*** и Дмитрия Быкова*. Писатели признались, что приветствуют убийство россиян, хотят поражения России и разделения её на части. Ранее они не озвучивали такое в публичном поле.

Горой за оскандалившихся литераторов встал их коллега, Дмитрий Глуховский*. Послушать его, и получается, что Быкову* с Акуниным*** русофобию и поддержку ВСУ буквально подкинули на карман некие нехорошие "силовики". Хотя никто писателей за язык не тянул, видео с их признаниями подлинные и не смонтированные.

Дмитрий Глуховский* горой за русофобов Бориса Акунина и Дмитрия Быкова*. Фото © Twitter / glukhovsky

Дмитрий Глуховский* — сам видный русофоб и ненавистник России. И это крайне лицемерно, потому что успех он получил именно благодаря сотрудничеству с российскими властями.

Как Дмитрий Глуховский* прославился

44-летний Дмитрий Глуховский* родился в номенклатурной семье. Отец работал в редакции вещания на Югославию. Мать — фоторедактором в ТАСС. Один дед был доктором геологических наук. Другой — главным карикатуристом в сатирическом журнале "Крокодил". Прадед состоял в творческом коллективе "Кукрыниксы". Родня дала Глуховскому* превосходное образование. Он окончил школу на Арбате с углублённым изучением французского языка, а в 17 лет уехал учиться на факультете общественных наук в иерусалимском Еврейском университете.

— Тогда я стал поклонником Израиля и определённо начал чувствовать себя израильтянином, — так он прокомментировал тот свой период жизни.

В нулевые годы Глуховский* трудился в лионском филиале Euronews, на британском Sky News и немецкой радиостанции Deutsche Welle. Три года он был корреспондентом Russia Today, после долгое время входил в так называемый кремлёвский пул журналистов.

Прославился Глуховский* в 2005-м, когда издательство "ЭКСМО" выпустило его, ставший бестселлером, роман "Метро 2033". По мнению многих его коллег, этим успехом он обязан Константину Рыкову, маститому продюсеру и бывшему депутату Госдумы от "Единой России". Именно Рыков заметил начинающего писателя и раскрутил. Примечательно, что последующие книги Дмитрия Глуховского* не стали хитами, хотя и закрепили за ним культовый в определённых кругах статус. Известности ему добавили видеоигры, вышедшие по сюжету "Метро".

Во второй половине десятых годов Глуховский* вёл колонки в глянцевых изданиях "Сноб" и "GQ", как приглашённый эксперт выступал на "Эхо Москвы"**. Писал он теперь мало, его больше интересовала политика.

Какой из Глуховского* политик

Дмитрий Глуховский горячо поддержал Алексея Навального*** и стал регулярно раздавать антироссийские интервью.

— Сотрудничать с нашими властями невозможно. Политики и СМИ в России нет. Общество чудовищно индоктринированно и перепрошито. Средний класс для государства — опасность. Всё держится на силовиках и бюджетниках — людях с коротким горизонтом планирования. Уеду из России, если у нас, как в Иране, начнут поэтов вешать на столбах, — из интервью Глуховского* тех лет.

Несмотря на такую позицию, в 2021 году его выбрали автором текста для госпроекта "Тотальный диктант" .

В первые дни СВО Дмитрий Глуховский* покинул Россию и начал тиражировать фейки о нашей армии.

Поначалу Глуховского* лишь внесли в список иноагентов. Но он пошёл дальше. Писатель разместил в своих соцсетях лично им смонтированные видеоролики, где якобы наши военные умышленно обстреливают жилые дома, массово убивают мирных жителей и насилуют несовершеннолетних школьниц. После расследования уголовного дела Басманный райсуд Москвы заочно приговорил его к восьми годам колонии и объявил в международный розыск.

Сейчас Дмитрий Глуховский* выступает на всех возможных площадках с россказнями, как ему стыдно быть россиянином.

— Как быть человеку, если он россиянин? Как часто и много мы должны каяться? — вопрошал он недавно со сцены в Юрмале.





Где сейчас Глуховский* и на что он живёт

Заочно осуждённый Глуховский* скрывает, где он сейчас находится. Вариантов много. Помимо российского гражданства он имеет паспорт Израиля плюс виды на жительство в Германии и Испании. Из его интервью ясно, что большую часть времени он проводит в собственной квартире в Барселоне. Там же живут его несовершеннолетние дочь и сын, а также супруга Елена Фуксина, с которой он, по разным данным, то ли развёлся, то ли нет. Интересно, что она тоже была сотрудницей российского информационного агентства.

Елена Фуксина-Глуховская. Фото © Linkedin (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elena-fuksina

Лайф нашёл в Барселоне человека по имени Elena Glukhovskaya, скорее всего, это (бывшая) супруга Глуховского*. В апреле этого года она зарегистрировала юрлицо G POINT ART GALLERY SL — галерею искусств, которая в том числе займётся розничной торговлей книгами. Компания имеет прописку в жилом доме по адресу Сarrer de la Mare de Déu del Pilar, 20. Апартаменты там — до 500 тысяч евро. Речь о самом центре города, до моря тоже рукой подать.

Отметим, что по телефону Елены Глуховской ведётся канал в соцсетях про жизнь в Барселоне.

Здесь, возможно, находится барселонская квартира Глуховского*

Согласно данным Росфинмониторинга, приведенным Замоскворецким судом, Дмитрию Глуховскому* есть на что жить. Он ежемесячно получает десятки миллионов рублей от зарубежных контрагентов. Среди источников, в частности, значатся: немецкий издатель видеоигр Koch Media GMBH, бельгийский банк Ing Belgium SA/NV, австрийский продюсерский центр Joel Gotler+ Associates INC, немецкая фирма Nibbe Bettina Barbara. Скорее всего, это авторские отчисления, гонорары от зарубежных издателей, возможно, что-то ещё. Суммарный размер этих перечислений с декабря 2021 года по март 2022 года составил 135,5 миллиона рублей.

Что у Глуховского* осталось на родине

По данным службы судебных приставов, до своего отъезда Дмитрий Глуховский* жил в девятикомнатной квартире на Петровском бульваре в уникальном историческом здании, объекте культурного наследия — Доходном доме Трындина. Его возвели в 1797 году как гостиницу на месте бывших воротных башен Белого города по приказу императора Павла I. Дом дважды перестраивали, недавно там был проведён капитальный ремонт.

Доходный дом Трындина. Фото © mosprogulka.ru

В 2019 году в доме Трындина продавались сразу две квартиры.

"Просторная пятикомнатная квартира (145 м2) в историческом здании. Из окон гостиной открывается чудесный вид на площадь Петровские Ворота, зелень Страстного бульвара и бывшую городскую усадьбу, где находится Мосгордума. Толстые кирпичные стены (1,2 м), высокие потолки (3,7 м), 50-метровая гостиная с шестью окнами, прихожая объединена с кухней-баром. Есть возможность купить также соседнюю 4-комнатную квартиру, принадлежащую тому же собственнику, и объединить их", — такое объявление разместили риелторы.

Вероятно, покупатель нашёлся и им стал Дмитрий Глуховский*. Цена такой недвижимости 100–200 млн рублей.





Глуховский также занимал другие квартиры в Москве: студию в сталинке на Кутузовском проспекте на берегу Москвы-реки (до 25 млн рублей), трёшку в панельном доме у телецентра Останкино (до 30 млн рублей). Ещё у его семьи были просторные апартаменты в добротной брежневке между Делегатским парком и Екатерининским (до 40 млн рублей) и таунхаус на 200 квадратов в элитном красногорском посёлке "Новоархангельское" (до 50 млн рублей).

* Признаны иноагентами в РФ. ** "Эхо Москвы" было отключено от эфирного вещание Роскомнадзором. *** Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Почему писатель Глуховский* так относится к России, где он прославился и стал богатым? 0 Ему наплевать на Россию, он решил, что на Западе заработает больше Он стал русофобом, чтобы его не выгнали из Европы Он всегда ненавидел Россию, но скрывал это Я не знаю, кто такой Глуховский*, мне нет до него дела

Авторы Пётр Егоров