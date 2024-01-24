ГД в первом чтении приняла законопроект о конфискации имущества за фейки о ВС РФ

На пленарном заседании Государственной думы в первом чтении был принят законопроект, вводящий в Уголовный кодекс РФ возможность конфисковать имущество граждан за фейки о ВС РФ и публичные призывы к действиям, направленным против безопасности государства. Об этом сообщает ТАСС.

Он изменяет положения статьи 104.1 УК РФ "Конфискация имущества", а также расширяет перечень правонарушений, к которым она применима. В частности, к таковым предлагается относить преступления по статьям 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, исполнении государственными органами РФ своих полномочий, оказании добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на ВС РФ или войска национальной гвардии РФ) и 280.4 УК РФ (публичные призывы к действиям, направленным против безопасности государства). Подразумеваются те преступления, которые были совершены из корыстных побуждений.