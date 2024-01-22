Песков не стал комментировать закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пока не стал комментировать законопроект о конфискации имущества за фейки о Российской армии.

"Пока идёт работа на уровне народных избранников, мы, как правило, не комментируем. Они должны завершить свою работу, там ещё предстоит пройти определённые итерации законопроекту", — сказал представитель Кремля.