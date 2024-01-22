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22 января, 09:32

Песков не стал комментировать закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пока не стал комментировать законопроект о конфискации имущества за фейки о Российской армии.

"Пока идёт работа на уровне народных избранников, мы, как правило, не комментируем. Они должны завершить свою работу, там ещё предстоит пройти определённые итерации законопроекту",  сказал представитель Кремля.

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Напомним, законопроект о конфискации имущества за распространение фейков о ВС России и призывы к совершению антигосударственных преступлений внесли в Госдуму в понедельник, 22 января. Его уже одобрил Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству, предложив палате принять его в первом чтении. Ранее документ также одобрила Комиссия Правительства РФ по законопроектной деятельности.

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LIFE / Павел Баранов

Александра Вишнякова
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