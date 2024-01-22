Песков не стал комментировать закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пока не стал комментировать законопроект о конфискации имущества за фейки о Российской армии.
"Пока идёт работа на уровне народных избранников, мы, как правило, не комментируем. Они должны завершить свою работу, там ещё предстоит пройти определённые итерации законопроекту", — сказал представитель Кремля.
Напомним, законопроект о конфискации имущества за распространение фейков о ВС России и призывы к совершению антигосударственных преступлений внесли в Госдуму в понедельник, 22 января. Его уже одобрил Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству, предложив палате принять его в первом чтении. Ранее документ также одобрила Комиссия Правительства РФ по законопроектной деятельности.
LIFE / Павел Баранов