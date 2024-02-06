"Современник" отменил показы спектакля по пьесе Улицкой "Потанцуем..."
Театр "Современник" отменил спектакли по пьесе оскандалившейся писательницы Людмилы Улицкой. Постановка "Потанцуем…" режиссёра Анджея Бубеня была запланирована к очередному показу на 18 февраля и 23 марта, в ней заняты актрисы Янина Романова, Инна Тимофеева и Дарья Фролова. В афише на сайте "Современника" сообщается, что спектакль отменён.
Скриншот © Сайт "Современника"
Напомним, ранее известная российская писательница Людмила Улицкая рассказала, что отправляет заработанные с продажи своих книг деньги на Украину. Такое признание она сделала во время разговора с пранкерами Вованом и Лексусом, поверив, что беседует с главой украинского офиса президента Андреем Ермаком. После этого издательство АСТ приостановило выплаты писательнице.
Агентство "Москва"/ Софья Сандурская