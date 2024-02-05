Казус писателя: На что будет жить Улицкая после того, как лишилась гонораров за поддержку Украины Как выяснил Лайф, у писательницы Людмилы Улицкой, высылающей свои гонорары Украине и оправдывающей убийство Дарьи Дугиной, остаётся много недвижимости в Москве. Если ситуация дойдёт до уголовного дела, она рискует лишиться всех активов. Что у неё есть? 4 февраля, 21:41 Людмила Улицкая. Коллаж © Life.ru. Фото © Facebook (соцсеть признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации) / Людмила Улицкая – Lyudmila Ulitskaya, © Shutterstock, © Um.mos

Людмила Улицкая — за Украину

"У вас есть на это право" [о терактах, которые устраивают украинские спецслужбы в России], "Дугин — это мусор. Дочь разделяла его точку зрения и установки. Они были идейными людьми и заплатили за свою идею, понесли ответственность", "Мои гонорары идут на Украину. Украинский флажок в моём коридоре висит", — это лучшие цитаты из недавнего саморазоблачения российской писательницы Людмилы Улицкой. Её разыграли пранкеры Лексус и Вован, позвонив от имени главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.

Реакция уже последовала. Людмилу Улицкую лишили звания почётного профессора РХТУ. Издательство АСТ приостановило выплату ей авторских отчислений, её произведения пропали из каталогов московских библиотек. Общественники просят СК РФ возбудить против неё уголовное дело.

Странно, но Людмила Улицкая пока даже не иноагент, хотя позиция её давно известна.

— Моя страна больна агрессивным невежеством, национализмом и имперской манией. Нынешняя политика превращает Россию в страну варваров, — выдала она в 2014 году после возвращения Крыма в состав России.

Себя Людмила Улицкая идентифицирует как еврейку, принявшую христианство, о чём неоднократно повторяла в интервью. Для широкого круга читателей её открыли структуры Ходорковского*, спонсировавшие премию "Русский Букер". В 2001 году эту награду получил "Казус Кукоцкого", ставший самым известным романом Улицкой.

Людмила Улицкая с мужем Андреем Красулиным. Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

Помимо писательства она занимается и издательством. Сейчас набирает обороты скандал вокруг "Детского проекта Людмилы Улицкой", в рамках которого вышло несколько книг, обучающих самых маленьких толерантности и политкорректности. Некоторые произведения из серии тянут на экстремизм.

— Мужчина, которому женщина не досталась, берёт в "жёны" мальчика. Мальчик-жена выполняет в доме все женские функции, а когда достигает взрослости, становится воином и может сам жениться. Если повезёт — на женщине. А нет — так тоже заводит себе мальчика, — это строчки из книги "Семья у нас и у других".

"Семья у нас и у других" — книга, выпущенная в рамках серии "Детский проект Людмилы Улицкой". Фото © Stihi

Сразу после начала Спецоперации Людмила Улицкая переехала в Берлин. Как выяснил Лайф, даже приостановка выплат не разорит писательницу. У её семьи много недвижимости в Москве, которая, если сдавать, может приносить свыше сотни тысяч рублей в месяц

Семья и имущество Людмилы Улицкой

В девяностые годы семья Людмилы Улицкой приватизировала пять квартир в "Советском писателе" — знаковом для Москвы жилом комплексе. Решением исполкома его возвели в шестядесятых годах для проживания 250 членов Союза писателей и Литфонда. Речь о нескольких кирпичных девятиэтажках с улучшенной планировкой, высокими потолками, большими окнами и огороженным тихим зелёным двором. Расположение отличное: вторая линия Ленинградского проспекта, вокруг скверы, рядом Ходынское поле, Петровский парк и стадион ВТБ, рукой подать до Садового кольца. Общая стоимость недвижимости — до 150 млн рублей.

ЖСК "Советский писатель" на улице Красноармейской. Фото © 2gis

Нынешний, третий по счёту, муж Людмилы Улицкий — известный в либеральных кругах художник 89-летний Андрей Красулин. Его персональные выставки проводили и московская Третьяковская галерея, и петербургский Русский музей. Есть эксперты, которые поют ему оды. Среди самых пылких воздыхателей его таланта искусствовед Галина Ельшевская, в 2014 году она подписала петицию, где возвращения Крыма в Россию осуждалось и называлось "вторжением". Большинству россиян искусство Красулина непонятно. В блогосфере над ним посмеиваются. Особенно достаётся серии из двадцати написанных им полотен с изображением... табуретки.





Красулин зарегистрирован в одной из квартир Улицкой в ЖСК "Советский писатель". Также у него своя скромная двушка в подподмосковном Пушкино (до 8 млн рублей). Основные активы семьи на сыновьях Улицкой от второго брака с доктором биологических наук, генетиком Михаилом Егвеньевым.

Старший сын Улицкой, 52-летний Алексей Евгеньев отучился в Нью-йоркском и Колумбийском университетах, а после сделал карьеру в американской консалтинговой компании Alvarez & Marsal Holdings. От неё он, например, заседал в совете директоров АО "Международный центр" — это строительное преприятие бизнесмена Руслана Байсарова, известного романом и общим сыном с Кристиной Орбакайте. Долгое время Алексей Евгеньев руководил московским офисом A&M, но сразу после начала СВО разместил пост "Нет войне" и передислоцировался в Дубаи. У него есть гражданство США. Он подерживает экстремистов из DOXA — организации, признанной в России нежелательной.







Младший сын Улицкой, 48-летний Пётр Евгеньев, самозанятый джазовый музыкант и синхронный переводчик. Каких взглядов придерживается — неизвестно, но, когда развернулась Спецоперация, он эмигрировал в Израиль.

У братьев остаётся приличная недвижимость в Москве: четырёхкомнатная квартира в сталинке на Ленинградском проспекте (около 50 млн рублей) и хоромы в объекте культурного наследия в отреставрированном Доходном доме Блиновых в Старосадском переулке (около 60 млн). Старший брат в своё время покупал почти полгектара земли в подмосковной деревне Рахново — это престижное новорижское направление, территория заповедника "Завидово". Сейчас там посёлок с коттеджами из бруса в скандинавском стиле (до 45 млн рублей). Также Алексей Евгеньев занимал жиплощадь в одной из самых помпезных сталинок столицы на Новинском бульваре (до 50 млн рублей).







Российская писательница Людмила Улицкая. Фото © ТАСС / Zuma Нужно ли наказывать Улицкую? 0 Нужно, ведь она тратит деньги на поддержку Украины Нужно возбудить дело и судить её Достаточно будет остановить продажу её книг в России Я не знаю кто такая Улицкая, мне нет до неё дела

*Внесён в список иноагентов

Авторы Пётр Егоров