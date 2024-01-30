Тридцать сребреников: Как создатель новой экранизации "Мастера и Маргариты" Локшин помогает Украине словом и деньгами Общественники призвали внести в списки экстремистов и иноагентов Михаила Локшина, режиссёра, снявшего дорогую новую версию романа "Мастер и Маргарита". Кто он такой и как живёт? 29 января, 21:41 Режиссёр Михаил Локшин. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, © "Мастер и Маргарита", режиссёр Михаил Локшин, сценарист Роман Кантор / Kinopoisk.ru

Как режиссёр "Мастера и Маргариты" стал русофобом

Идущий сейчас по всем кинотеатрам страны фильм "Мастер и Маргарита" поставил на государственные средства режиссёр Михаил Локшин. Как выяснил Лайф, он страстно поддерживает Украину, открыто осуждает СВО и постоянно тиражирует фейки о Российской армии. Общественность в шоке: почему ему вообще выделили деньги из бюджета.

— Когда стало понятно, что вторжение неизбежно, я начал изучать три темы: послевоенные репарации Германии, история судов над военными преступниками и процесс денацификации населения Германии, — выдаёт Локшин. — Сейчас надежды те же: чтобы война закончилась победой Украины, чтобы все те, кто ответственны за вторжение в Украину, оказались на скамье подсудимых, и были выплачены репарации. Это повлечёт за собой поражение имперских идей и осознание населением тех ужасов, которые они поддержали.

В социальных сетях Михаил Локшин именует спецоперацию "вторжением"; призывает русских каяться и платить репарации; хвастается донатами украинской пропагандистке Миле Жлуктенко; врёт про резню в Буче; оскорбляет Россию и "одураченных" россиян.

После возникшего в СМИ резонанса Михаил Локшин по классике спешно удалил или скрыл все свои антироссийские посты.

















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Фильм "Мастер и Маргарита" изначально снимал другой режиссёр — опытный кинематографист Николай Лебедев. Однако он неожиданно покинул проект якобы из-за пандемии и сдвинувшихся сроков производства. Опустевшее режиссёрское кресло занял начинающий постановщик Михаил Локшин, совершенно неизвестный широкой публике. Бюджет киноленты в итоге разросся до 1,2 млрд рублей. Половину этих средств (по разным данным, 500–800 млн рублей) выделил правительственный Фонд кино. Значительную часть инвестировали американцы. Сам Локшин не скрывает, что на Западе сразу же заинтересовались этими съёмками. Среди продюсеров фильма числится британский промышленник с украинскими корнями сэр Леонид Блаватник. В нашей стране продюсированием и прокатом занимался бизнесмен Рубен Дишдишян.

Отзывы на новинку противоречивые.

— Снятая Локшиным поделка исчерпывается набором либеральных стереотипов, чего стоят только карикатурные образы энкавэдэшников. Режиссёр настолько ненавидит нашу историю, Советский Союз и наших людей, что превратил роман о любви и человеческих страстях в фильм о борьбе Мастера с режимом. По его задумке, зритель должен ужаснуться фашистскому государству — именно так, со всеми клише фашисткой Германии, показана советская действительность. В кинотеатре были люди, которые покидали зал посреди фильма, — таких отзывов встречается очень много.





Отметим, что Евгений Цыганов и Юлия Снигирь — актёры, исполнившие главные роли в "Мастере и Маргарите" — тоже в своё время осудили СВО.

Биография Михаила Локшина

42-летний Михаил Локшин родился на территории США, куда ещё в конце XIX века эмигрировали из царской России его прадед с прабабкой. Родители Михаила — выдающийся онколог Арнольд Локшин и известная культуролог Лорен Локшин — были членами американской компартии, состояли в движении "Новые левые", протестовали против вьетнамской войны. Осенью 1986 года им пришлось покинуть Соединённые Штаты из-за травли и преследования со стороны агентов ФБР. Семья Локшиных попросила политическое убежище в Советском Союзе и получила его.

8 октября 1986 год. Семья учёных-биологов из США: Арнольд и Лорен Локшины после предоставления им политического убежища в СССР. Фото © ТАСС / Альберт Пушкарев

По поручению министра иностранных дел СССР Андрея Громыко Локшиным выделили четырёхкомнатную квартиру с двумя балконами и двумя санузлами в цековской новостройке у станции метро "Новые Черёмушки". Арнольд получил работу в НИИ терапии опухолей, Лорен устроилась в "Менатеп" Ходорковского**. Их дети — непосредственно Михаил Локшин, а также его старшие брат и сестра — пошли учиться в московские школы.

Будущий кинематографист окончил психфак МГУ, после практиковался в создании видеоинсталляций в Великобритании, затем отучился на отечественных Высших курсах режиссёров. По молодости основным источником заработка для Михаила Локшина были съёмки короткометражных роликов. Самое известное его произведение тех лет — реклама пива с участием звезды "Секретных материалов" Дэвида Духовны. Вскоре протекцию начинающему режиссёру оказал российский сценарист Роман Кантор, выпускник парижской школы телевидения, имевший связи с американской стриминг-платформой Netflix. Так, Михаил Локшин снял свою дебютную полнометражную ленту "Серебряные коньки" — экранизацию сценария Романа Кантора.

Михаил Локшин. Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Как и где живёт Михаил Локшин

Судя по базам, Михаил Локшин много времени проводит в Калифорнии. Он прописан в Лос-Анджелесе на авеню Франклина. Речь идёт об историческом, построенном до Второй мировой войны, коттедже площадью 230 квадратов. Несмотря на скромные размеры, эта недвижимость оценивается почти в два миллиона долларов. Стоимость обусловлена престижным расположением.

— Из гостиной, обрамлённой окнами от стены до стены, открывается беспрепятственный вид на Голливудские холмы, обсерваторию Гриффита, киностудию Prospect Studios, Тихий океан и Шекспировский мост. Внутри дома три спальни и три ванные. Есть библиотека со встроенными книжными полками и оригинальным паркетом. Имеются художественная студия, музыкальный зал, прачечная, подвал, кладовая и чердак. Кухня выложена дизайнерской плиткой. Внутренний двор состоит из двух уровней: на первом — патио и старые оливковые кустарники, на втором — терраса из красного дерева, — так описывают это здание калифорнийские риелторы.

Из коттеджа Михаила Локшина открывается вид на Голливуд. Фото © Redfin

Есть у Локшина активы и в России. В отечественных реестрах режиссёр проходит как Локшин Майкл Арон. Именно под таким именем он зарегистрирован в родительском доме — уже упомянутой квартире на 135 квадратов в цековской высотке на Новочерёмушкинской улице (стоимость до 55 млн рублей). Ещё у семьи есть студия в сталинке на проспекте Вернадского возле МГУ (от 15 млн рублей).

Сам Локшин занимал трёшку в отреставрированном конструктивистском особняке в Малом Лёвшинском переулке возле храма Христа Спасителя (до 100 млн рублей). Другие адреса, где он жил: двушка в бывшем доходном доме на Садовой-Самотёчной улице (около 25 млн рублей) и однушка в сталинке в Басманном тупике (до 15 млн рублей).









* Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской. ** Михаил Ходорковский признан иноагентом в России.

Фото © "Мастер и Маргарита", режиссёр Михаил Локшин, сценарист Роман Кантор / Kinopoisk.ru А вы смотрели новую версию "Мастера и Маргариты"? 0 Да, смотрел, мне не понравилось Ещё не видел, собираюсь сходить в кинотеатр Не хочу разочарования, я лучше перечитаю книгу Я читал роман Булгакова, но мало что понял

Авторы Пётр Егоров