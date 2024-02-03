Как Снигирь обнажилась для фильма "Мастер и Маргарита" 40-летняя актриса Юлия Снигирь вызвала небывалый интерес у зрителей благодаря откровенному образу Маргариты в фильме по мотивам романа Булгакова. Правда, не все оценили такой образ. 2 февраля, 21:43 Актриса Юлия Снигирь в роли Маргариты. Обложка © YouTube / KinomaxCinema

Новая экранизация романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" (18+) вызывает бурные споры. Одни требуют запретить показ фильма в кинотеатрах из-за режиссёра Михаила Локшина, который покинул Россию и придерживается антивоенной позиции. Других не устраивает то, что картина совершенно отличается от оригинала. При этом многие критики отмечают отличную игру актёров и качественную картинку. Не зря же бюджет фильма составляет 1,2 миллиарда.

Откровенная Маргарита

Вызывает много разговоров и экстравагантный образ Маргариты, которую сыграла 40-летняя Юлия Снигирь. Откровенных сцен в фильме всего три, но и их достаточно, чтобы разглядеть все прелести подтянутой фигуры актрисы. А в одном из эпизодов она появляется вообще с обнажённой грудью.

Экстравагантный образ Маргариты, которую сыграла 40-летняя Юлия Снигирь. Фото © YouTube / KinomaxCinema

Снигирь призналась, что ей пришлось сняться полностью обнажённой для сцены с полётом над Москвой. Хотя Юлия надеялась, что у неё будет тонкий комбинезон, но режиссёр решил снимать актрису именно голой и без дублёрши.

— Можно было взять и написать, что в фильме все голые люди на самом деле не голые, и хоть рейтинг "6+" ставь. Жалко, что это не так, было бы здорово, если б такой костюм придумали. А так я испытывала стресс. Увы, я не стала свободной европейской актрисой, к сожалению. Я понимаю, что это вроде не ты, не твоё тело, а персонажа, но я же в своём уме: рядом со мной стоят коллеги, с которыми мы давно знакомы, это всё равно неловкий момент, когда они делают вид, что всё в порядке, и пытаются общаться, глядя тебе исключительно в глаза. Я вообще до последнего надеялась, что эта сцена как-то перепридумается, — сообщила Снигирь в интервью "Кинопоиску".

Снигирь призналась, что ей пришлось сняться полностью обнажённой для сцены с полётом над Москвой. Фото © YouTube / KinomaxCinema

Кроме "голых сцен" у актрисы есть и несколько откровенных образов в этой картине, которые также не могут оставить зрителей равнодушными. Костюмеры действительно постарались передать вызывающий образ Маргариты через её наряды.







Да и фигура у актрисы что надо! Несколько лет назад она резко похудела, но при этом сильно подкачалась. Многие поклонники даже были уверены, что Юлия прибегла к помощи пластических хирургов, которые сделали ей ринопластику и поправили скулы. Ведь и лицо актрисы значительно изменилось. Сама же она отрицает это.

Однако некоторые зрители посчитали новую Маргариту уж слишком откровенной. Справедливости ради стоит отметить, что и все предыдущие Маргариты появлялись в полуобнажённом виде. Да и сам Булгаков так видел свою героиню.

Анна Ковальчук в роли Маргариты. Фото © Сериал "Мастер и Маргарита", режиссёр Владимир Бортко, сценаристы: Владимир Бортко, Михаил Булгаков / Kinopoisk.ru

Любовь в фильме и в жизни

Мастера в новой экранизации сыграл Евгений Цыганов, который в жизни является мужем Снигирь. Актёры много лет вместе. В 2016 году у них родился сын Фёдор, но только в 2019-м они официально расписались. Интересно, что для Евгения это первый брак. Правда, до этого он был в длительных отношениях с Ириной Леоновой, которая родила ему семерых детей. Юлия до встречи с Цыгановым была замужем за Алексеем Снигирём и крутила роман с самим Данилой Козловским.

В фильме "Мастер и Маргарита" Снигирь и Цыганов очень гармонично играют влюблённых. При этом Юлия признавалась, что ей было очень тяжело сниматься вместе с супругом и во время съёмок они часто ругались.

"У нас были такие истории, что пока мы доехали до площадки, то поссорились по поводу сцены, которую сейчас будем снимать, так, что даже не разговаривали. Забавно, потому что у нас была какая-то милая сцена как раз. Миша Локшин сказал: "Господи, ну я так и знал, что вот это начнётся", — призналась Снигирь в интервью журналу ОК.





Сама же Снигирь осталась довольна реакцией на свою роль в фильме. Актриса призналась в соцсетях, что получает много хвалебных отзывов, хотя понимала, что будет и обоснованная критика в её адрес.

"Я никогда не получала от людей так много любви и благодарности, как за эти дни. Спасибо вам от сердца", — обратилась ко всем Снигирь после нашумевшей роли в фильме "Мастер и Маргарита". Но кажется, что после этой картины поклонников у Юлии станет ещё больше.

А вам понравилась новая экранизация "Мастера и Маргариты"? 0 Мне понравилась, роман Булгакова точно передан Мне не понравилась, какая-то калька с Голливуда Я ещё не смотрел, только собираюсь Не буду смотреть, перечитаю лучше книгу

Авторы Кира Громова