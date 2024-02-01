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31 января, 23:38

В Одессе умер снимавшийся в "Ликвидации" и "Золотом телёнке" актёр Дриженко

Анатолий Дриженко. Обложка © Wikipedia

Анатолий Дриженко. Обложка © Wikipedia

В Одессе умер актёр театра и кино Анатолий Дриженко. Ему было 82 года, сообщили в Одесском академическом музыкально-драматическом театре.

"Коллектив театра с глубокой грустью сообщает о невосполнимой утрате — остановилось сердце народного артиста Анатолия Дриженко. Более полувека театральный корифей, ведущий мастер одесской сцены, известный артист театра и кино радовал своим творчеством", — сказано в некрологе учреждения.

Похороны Дриженко пройдут 2 февраля.

Ушёл из жизни бывший участник групп "Машина времени" и "Земляне"
Ушёл из жизни бывший участник групп "Машина времени" и "Земляне"

Артист родился в 1941 году. Он известен по ролям в сериалах "Ликвидация" (2007), "Золотой телёнок" (2005) и других.

Ранее Лайф рассказывал о смерти худрука Театра имени Комиссаржевской Виктора Новикова. Ему было 80 лет. Актриса Маргарита Бычкова рассказала, что, когда услышала об этой утрате, "душа оборвалась просто".

Артур Лапсаков
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