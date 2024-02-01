В Одессе умер снимавшийся в "Ликвидации" и "Золотом телёнке" актёр Дриженко

В Одессе умер актёр театра и кино Анатолий Дриженко. Ему было 82 года, сообщили в Одесском академическом музыкально-драматическом театре.

"Коллектив театра с глубокой грустью сообщает о невосполнимой утрате — остановилось сердце народного артиста Анатолия Дриженко. Более полувека театральный корифей, ведущий мастер одесской сцены, известный артист театра и кино радовал своим творчеством", — сказано в некрологе учреждения.

Похороны Дриженко пройдут 2 февраля.