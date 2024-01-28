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28 января, 17:47

"Душа оборвалась": Актриса Бычкова потрясена смертью худрука Театра Комиссаржевской Новикова

Актриса Театра Комиссаржевской Бычкова — о смерти Новикова: "Душа оборвалась"

Виктор Новиков. Обложка © VK / teatrvfk

Виктор Новиков. Обложка © VK / teatrvfk

Актриса Маргарита Бычкова потрясена новостью о смерти художественного руководителя Петербургского академического драматического театра имени В.Ф. Комиссаржевской Виктора Новикова. Артистка рассказала, что, когда услышала об этой утрате, "душа оборвалось просто". Бычкова отметила, что Новиков был близким человеком для каждого сотрудника театра — и сейчас там стало "тихо как никогда".

"Когда мы узнали [о смерти Новикова], душа оборвалась просто. Знаете, по-моему, в театре стало так тихо, как никогда. Конечно, мы будем дальше пытаться жить. Это огромное горе. <...> Очень сложно, очень трудно", — сказала Бычкова в беседе с "Газетой.ru".

О смерти 80-летнего Новикова стало известно в воскресенье, 28 января. Он служил в Ленинградском драматическом театре имени В.Ф. Комиссаржевской с 1968 года, в 1991-м стал его худруком. В 1999 году Новиков получил звание заслуженного деятеля искусств РФ.

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Наталья Исакова
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