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28 января, 12:45

Худрук Театра имени Комиссаржевской Виктор Новиков умер в возрасте 80 лет

Виктор Новиков. Обложка © ТАСС / Дмитрий Серебряков

Виктор Новиков. Обложка © ТАСС / Дмитрий Серебряков

Художественный руководитель Петербургского театра им. В.Ф. Комиссаржевской Виктор Новиков умер на 81-м году жизни. Об этом сообщила его дочь Катерина.

"Два часа назад папа ушёл. Умер дома, болел, но ещё позавчера ходил в театр", — сказала она в беседе с ТАСС, не уточнив недуг, от которого страдал Новиков.

Виктор Новиков начал работу в Ленинградском драматическом театре им. В.Ф. Комиссаржевской в 1968 году. Он занимал должности помощника главного режиссёра по литературной части, заместителя директора по репертуару и работе с драматургами, а с 1992 года — художественного руководителя. В 1987 году получил звание заслуженного работника культуры РСФСР, в 1999-м — заслуженного деятеля искусств РФ.

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Напомним, в пятницу, 26 января, на 82-м году жизни скончалась актриса Московского театра на Покровке Вера Молчанова. За день до этого она отметила день рождения.

Матвей Константинов
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