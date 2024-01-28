Худрук Театра имени Комиссаржевской Виктор Новиков умер в возрасте 80 лет

Художественный руководитель Петербургского театра им. В.Ф. Комиссаржевской Виктор Новиков умер на 81-м году жизни. Об этом сообщила его дочь Катерина.

"Два часа назад папа ушёл. Умер дома, болел, но ещё позавчера ходил в театр", — сказала она в беседе с ТАСС, не уточнив недуг, от которого страдал Новиков.

Виктор Новиков начал работу в Ленинградском драматическом театре им. В.Ф. Комиссаржевской в 1968 году. Он занимал должности помощника главного режиссёра по литературной части, заместителя директора по репертуару и работе с драматургами, а с 1992 года — художественного руководителя. В 1987 году получил звание заслуженного работника культуры РСФСР, в 1999-м — заслуженного деятеля искусств РФ.