Один из создателей "Симпсонов" Джон Буш умер от рака мозга

На 70-м году жизни в Лос-Анджелесе умер продюсер американского анимационного сериала "Симпсоны" Джон Буш. Как сообщает журнал Hollywood Reporter со ссылкой на заявление его друга Кевина Баннермана, обладатель премии "Эмми" скончался от рака ещё в конце ноября прошлого года.

"Буш умер 23 ноября в медицинском центре Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе от В-клеточной лимфомы ствола мозга", — говорится в сообщении.

До этого сообщений в средствах массовой информации об этом печальном событии не появлялось. Кроме "Симпсонов", Джон Буш также успел потрудиться над другими известными зарубежными мультсериалами, среди которых "Царь горы", "Гриффины", "Скуби-Ду" и "Люди Икс: Эволюция".