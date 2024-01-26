В США от передозировки наркотиков умерла популярная порноактриса Джесси Джейн

В американском городе Мун, штат Оклахома, найдены мёртвыми 43-летняя порноактриса и телеведущая Джесси Джейн и её парень Бретт Хасенмюллер. Об этом сообщило издание TMZ.

"Джесси Джейн, известная порнозвезда 2000-х, умерла вместе со своим бойфрендом, и, похоже, их смерть связана с наркотиками", — информировали журналисты.

Работодателя Хасенмюллера насторожило, что тот несколько дней не выходит на связь, и он обратился в полицию. После этого правоохранители проверили жилище и обнаружили трупы. По предварительной информации, смерть наступила в результате передозировки какого-то препарата. Окончательное решение вынесет судмедэксперт.