Регион

Уведомления отключены

26 января, 00:52

В США от передозировки наркотиков умерла популярная порноактриса Джесси Джейн

TMZ: В США на 44-м году жизни умерла порноактриса Джесси Джейн

Актриса "кино для взрослых" Джесси Джейн. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Jesse Jane

Актриса "кино для взрослых" Джесси Джейн. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Jesse Jane

В американском городе Мун, штат Оклахома, найдены мёртвыми 43-летняя порноактриса и телеведущая Джесси Джейн и её парень Бретт Хасенмюллер. Об этом сообщило издание TMZ.

"Джесси Джейн, известная порнозвезда 2000-х, умерла вместе со своим бойфрендом, и, похоже, их смерть связана с наркотиками", — информировали журналисты.

Работодателя Хасенмюллера насторожило, что тот несколько дней не выходит на связь, и он обратился в полицию. После этого правоохранители проверили жилище и обнаружили трупы. По предварительной информации, смерть наступила в результате передозировки какого-то препарата. Окончательное решение вынесет судмедэксперт.

Одесская порноактриса снялась голой с гербом Украины на интимных местах, её угрожают убить
Одесская порноактриса снялась голой с гербом Украины на интимных местах, её угрожают убить

А в Санкт-Петербурге суд приговорил к восьми годам тюрьмы убийцу тиктокерши и порноактрисы Анастасии Гришман. Напомним, она была найдена мёртвой 10 августа 2022 года. На теле обнаружили следы от ножевых ударов. В жестокой расправе заподозрили сожителя блогерши — неоднократно судимого Дмитрия Чернышова. Позднее выяснилось, что тело Гришман неделю пролежало в квартире, но соцсети покойной были активны. Бойфренд порноактрисы раскаялся в совершении преступления и признал вину.

Лариса Сафронова
  • Новости
  • США
  • Кино и сериалы
  • Утраты
  • Поп-культура и Развлечения
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров