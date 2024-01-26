В США от передозировки наркотиков умерла популярная порноактриса Джесси Джейн
TMZ: В США на 44-м году жизни умерла порноактриса Джесси Джейн
Актриса "кино для взрослых" Джесси Джейн. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Jesse Jane
В американском городе Мун, штат Оклахома, найдены мёртвыми 43-летняя порноактриса и телеведущая Джесси Джейн и её парень Бретт Хасенмюллер. Об этом сообщило издание TMZ.
"Джесси Джейн, известная порнозвезда 2000-х, умерла вместе со своим бойфрендом, и, похоже, их смерть связана с наркотиками", — информировали журналисты.
Работодателя Хасенмюллера насторожило, что тот несколько дней не выходит на связь, и он обратился в полицию. После этого правоохранители проверили жилище и обнаружили трупы. По предварительной информации, смерть наступила в результате передозировки какого-то препарата. Окончательное решение вынесет судмедэксперт.
А в Санкт-Петербурге суд приговорил к восьми годам тюрьмы убийцу тиктокерши и порноактрисы Анастасии Гришман. Напомним, она была найдена мёртвой 10 августа 2022 года. На теле обнаружили следы от ножевых ударов. В жестокой расправе заподозрили сожителя блогерши — неоднократно судимого Дмитрия Чернышова. Позднее выяснилось, что тело Гришман неделю пролежало в квартире, но соцсети покойной были активны. Бойфренд порноактрисы раскаялся в совершении преступления и признал вину.