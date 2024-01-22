Суд приговорил к 8 годам тюрьмы убийцу порноактрисы Гришман из Петербурга
Порноактриса и тиктокерша Анастасия Гришман. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / g.rshmn.dead
Суд в Санкт-Петербурге вынес приговор по делу об убийстве порноактрисы и блогерши Анастасии Гришман: её экс-бойфренд Дмитрий Чернышов получил восемь лет строгого режима. Сам он полностью признал вину.
По версии следствия, 31 июля 2022 года Чернышов в ходе ссоры на почве ревности нанёс Гришман не менее 22 ударов ножом в голову, шею, грудь, живот, руки. Девушка умерла на месте.
"Суд назначил (Чернышову. — Прим. Лайфа) наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет в ИК строгого режима", — сообщили в Объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
Напомним, 10 августа 2022 года в Санкт-Петербурге была найдена мёртвой тиктокерша Анастасия Гришман. На её теле нашли следы от ножевых ударов. В жестокой расправе заподозрили сожителя блогерши — неоднократно судимого Дмитрия Чернышова. Позднее выяснилось, что тело Гришман неделю пролежало в квартире, но соцсети покойной были активны. Бойфренд порноактрисы раскаялся в совершении преступления и признал вину.