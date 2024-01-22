Суд приговорил к 8 годам тюрьмы убийцу порноактрисы Гришман из Петербурга

Суд в Санкт-Петербурге вынес приговор по делу об убийстве порноактрисы и блогерши Анастасии Гришман: её экс-бойфренд Дмитрий Чернышов получил восемь лет строгого режима. Сам он полностью признал вину.

По версии следствия, 31 июля 2022 года Чернышов в ходе ссоры на почве ревности нанёс Гришман не менее 22 ударов ножом в голову, шею, грудь, живот, руки. Девушка умерла на месте.