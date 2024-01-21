Одесская порноактриса снялась голой с гербом Украины на интимных местах, её угрожают убить
Одесская порноактриса Митина снялась голой с гербом Украины на интимных местах
Фотосессия одесской модели, где та прикрывается флагом и гербом Украины. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / hegreworld
Одесская модель Анастасия Митина снялась в откровенной фотосессии, для которой прикрыла соски флажками Украины, а интимную зону — шевроном с гербом страны. Кадры были сняты ещё летом, но в Сети всплыли недавно, общественность уже успела захейтить и задумку фотосессии, и саму манекенщицу.
В адрес Анастасии тут же посыпались комментарии, содержащие проклятия, оскорбления и даже угрозы убийства. Офицер ВСУ с позывным Алекс назвал фотосессию "шляпой", подчеркнув, что "за этот гимн и флаг ребята умирают уже 10 лет".
"Это просто полная шляпа... Вы не понимаете, что за этот герб, за этот гимн и флаг ребята умирают уже 10 лет?" — написал Алекс в телеграм-канале.
Известно, что до этого Митина снималась в рекламе украинских брендов нижнего белья. Сама модель пока никак не комментировала всплывшие в Сети фотографии, которые взбесили общественность.
Ранее Лайф писал, что украинские мажоры закатили вечеринку в Куршевеле и нарвались на гнев земляков. Комментаторы возмущённо осудили выходку отпрысков олигархов. Так, один из пользователей назвал участвовавших в тусовке "безмозглыми дешёвками", а другой — "врагами Украины".