"Безмозглые дешёвки": Украинские мажоры закатили вечеринку в Куршевеле и нарвались на гнев

Отпрыски состоятельных украинцев закатили вечеринку в Куршевеле и нарвались на гнев соотечественников. В телеграм-каналах вирусятся ролики, на которых представители золотой молодёжи весело проводят время на французском модном курорте.

Украинские мажоры закатили вечеринку в Куршевеле и нарвались на гнев. Видео © Telegram / Батальйон "Монако" | Україна | Новини

Украинские комментаторы возмущённо осудили выходку мажоров. Так, один из пользователей назвал участвовавших в тусовке "безмозглыми дешёвками", а другой — "врагами Украины". Впрочем, в комментариях юзеры сошлись в едином мнении, что у тех, кто участвовал в этих гуляниях, нет ни стыда, ни совести.