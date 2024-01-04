"Безмозглые дешёвки": Украинские мажоры закатили вечеринку в Куршевеле и нарвались на гнев
Украинские мажоры закатили вечеринку в Куршевеле и нарвались на гнев земляков
Отпрыски состоятельных украинцев закатили вечеринку в Куршевеле и нарвались на гнев соотечественников. В телеграм-каналах вирусятся ролики, на которых представители золотой молодёжи весело проводят время на французском модном курорте.
Украинские мажоры закатили вечеринку в Куршевеле и нарвались на гнев. Видео © Telegram / Батальйон "Монако" | Україна | Новини
Украинские комментаторы возмущённо осудили выходку мажоров. Так, один из пользователей назвал участвовавших в тусовке "безмозглыми дешёвками", а другой — "врагами Украины". Впрочем, в комментариях юзеры сошлись в едином мнении, что у тех, кто участвовал в этих гуляниях, нет ни стыда, ни совести.
"Как потом с ними рядом жить?! Одни без ног и рук остаются... другие весело время проводят", — написал один из пользователей.
Напомним, Украина провела уже девять волн мобилизации. Между тем Генштаб ВСУ просит Владимира Зеленского мобилизовать ещё до полумиллиона граждан, однако сам он пока не спешит поддерживать это. В Раде же подготовили законопроект, кардинально меняющий подход к мобилизации. В нём, в частности, предложили мобилизовывать инвалидов третьей группы.
Кадр из видео Telegram / Батальйон "Монако" | Україна | Новини