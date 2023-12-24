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Боевые украинки сорвали охоту "оборзевших" военкомов за головами на рынке

В Сети расходится видео, как украинские женщины отбили своих мужчин от военкомов

Опубликовано 24 декабря 2023, 12:14
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В Сети расходится видео, как украинские женщины отбили своих мужчин от военкомов. Обложка © T.me / Klymenko Time

В Сети расходится видео, как украинские женщины отбили своих мужчин от военкомов. Обложка © T.me / Klymenko Time

Украинские женщины не дали представителям военкомата увести своих мужчин для службы в рядах ВСУ, а предложили им самим отправляться на фронт. Видео публикует телеграм-канал Klymenko Time.

На Украине женщины не дали увести своих мужчин в военкомат. Видео © T.me / Klymenko Time

"Ничего не подписывай! Вы чего сюда припёрлись? Идите и воюйте. Оборзели совсем. Только попробуй, как долбану!" угрожает одна из женщин.

Где и когда снят ролик, не уточняется. Действие происходит на одном из рынков. Сотрудники военкомата Украины потребовали документы у одного из мужчин. Не дожидаясь, когда его "упакуют" и увезут, боевые свидетельницы беспредела прогоняют незваных гостей криками и угрозами.

За кадром слышно, что окружающие обсуждают плачевное положение дел в ВСУ: всю экипировку приходится покупать за свой счёт, никакого обучения не проводится. В итоге сотрудники военкомата удаляются, лишь проверив документы.

Ужасный поступок украинских военкомов шокировал журналиста из США
Ужасный поступок украинских военкомов шокировал журналиста из США

Ранее сообщалось, что в Одессе cотрудники военкоматов нагрянули с рейдом в спортивный зал "Синерджи фитнесс". Десятки человек заблокировали вход в здание и начали проверять документы у всех любителей здорового образа жизни, даже у подростков.

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Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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