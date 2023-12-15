Украинские военкомы во время рейдов начали вылавливать школьников
"Страна.ua": В Одессе военкомы в спортзале поймали 15-летних подростков
В Одессе cотрудники военкоматов нагрянули с рейдом в спортивный зал "Синерджи фитнесс", пишет "Страна.ua". Десятки человек заблокировали вход в здание и начали проверять документы у всех любителей здорового образа жизни, даже подростков.
"Больше 30 человек снаружи стоит, и 30 человек завалилось внутрь. Ловят всех мальчиков, даже 15-летних, и спрашивают возраст с документами", — приводит издание слова местных жителей.
Сколько человек в итоге забрали в военкоматы и были ли скандалы, не уточняется. В последнее время на Украине сотрудники военкоматов всё чаще совершают рейды на спортзалы и тренажёрные клубы. В связи с этим мужчины в Одессе отдают свои абонементы в спортклубы бесплатно.
Ранее военкомы совершили рейд на оздоровительный комплекс на Западной Украине. Десятки вооружённых военных вломились в здание и чуть ли не под дулами автоматов и не без рукоприкладства согнали отдыхающих для проверки документов. Им, правда, не повезло: в основном там находились женщины и дети.
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